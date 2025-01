“Nella mia strada una strage di gatti”

“In via Concetto Marchesi, a Canalicchio, continuamente le macchine investono i gatti”. La lettrice Veronica Ferlito segnala i tanti incidenti nella strada in cui vive. “Siccome è una via privata tanti automobilisti corrono, perché pensano di poterlo fare, non avendo cura né di animali né di persone. Sfrecciano a tutte le ore, soprattutto la sera. Purtroppo molti gatti randagi e anche di casa vengono investiti, l’ultimo è stato messo sotto sabato sera. Ovviamente i colpevoli scappano e noi residenti purtroppo dobbiamo raccogliere i gatti per seppellirli. Oltre a tanti mici indifesi, in pericolo ci sono pure i bambini che non possono scendere a giocare per colpa degli automobilisti che corrono come pazzi”.