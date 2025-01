GENOVA – Tragedia questa mattina in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena a Genova. Due sorelle di 32 e 35 anni sono cadute da una finestra nel cavedio dell’edificio dove abitano, per cause ancora da chiarire: una è morta sul colpo, l’altra è gravissima. L’ipotesi più accreditata è che si siano tolte la vita.