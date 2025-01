Catanese fa outing: “Sono un ladro drogato”

CATANIA – Esausto della sua dipendenza dal crack, un catanese di 21 anni si è autodenunciato alla polizia, rivelando di aver rubato il giorno prima un’auto nel parcheggio di un supermercato di viale Castagnola. Il ragazzo si è presentato al commissariato di Librino per adempiere all’obbligo a cui era sottoposto per altri reati e ha sfruttato l’occasione per chiedere aiuto ai poliziotti, spiegando la sua condizione di dipendenza. In lacrime ha raccontato di non riuscire a fare a meno del crack e ha chiesto di arrestarlo in modo da potersi disintossicare. Gli agenti lo hanno così segnalato per l’inserimento in un programma di trattamento terapeutico. Il 21enne ha anche fornito precise indicazioni per il recupero della macchina rubata, che era in via Del Frantoio, con evidenti ammaccature lungo tutta la carrozzeria. Il ragazzo è finito agli arresti domiciliari.