Mascalucia: una serra di marijuana nell’armadio

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno scoperto a Mascalucia una casa in cui un 38enne del posto aveva creato una serra artigianale per la coltivazione di marijuana. I militari hanno bussato alla porta del 38enne che, ignaro di essere stato osservato, ha aperto il portone senza esitazioni. Appena entrati, i carabinieri hanno subito percepito un intenso odore di marijuana, infatti, durante il controllo, hanno trovato nella camera da letto oltre 200 grammi di marijuana, suddivisi in due buste e accuratamente riposti all’interno di un armadio, oltre a 2 piante di marijuana in fase di essiccazione, alte circa 45 centimetri.

Sul terrazzo adiacente alla camera da letto, c’era una piccola serra artigianale realizzata all’interno di un armadio, dotata di una lampada alogena, un foglio di lamiera riflettente e un ventilatore, contenente altre 2 piante di cannabis indica della varietà fast buds, alte circa 75 centimetri. Questa varietà di cannabis è ottenuta dall’incrocio di diverse piante, tra cui una che fiorisce rapidamente in base all’età, senza dipendere dalla luce. Questo incrocio consente di ottenere arbusti che crescono e fioriscono in tempi brevi, con un livello di THC molto alto, fino al 25-30% superiore a quello della cannabis tradizionale. La vendita della sostanza sequestrata, da cui si potevano ricavare circa 1.400 dosi singole, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro. Il 38enne è stato arrestato e la droga sequestrata.