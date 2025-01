Oltre 15 chili di droga nella casa di Picanello

CATANIA – Scoperto dalla polizia un vero e proprio bazar della droga. Così il giovane pusher 26enne, è stato trovato, durante un controllo nel quartiere Picanello, in possesso di 15 chili di marijuana, hashish e la nuova e pericolosissima wax. Davanti al garage preso in affitto da circa tre mesi dal giovane, infatti, il cane antidroga Maui ha segnalato con insistenza la presenza di droga al suo interno. Gli agenti si sono, quindi, diretti verso casa dell’uomo dove, anche in questo caso, il cane antidroga ha subito segnalato la presenza di sostanza stupefacente all’interno.

Dopo aver bussato alla porta di ingresso per farsi aprire, i poliziotti hanno notato una persona affacciata al balcone mentre gettava alcune buste e che, alla vista degli agenti, era rientrata nell’appartamento. Finalmente all’interno, gli investigatori hanno trovato svariate buste contenenti diversi tipi di droga: quasi 800 grammi di marijuana, 1,2 kg di hashish, 250 grammi di wax, 75 sigarette elettroniche contenenti THC di importazione, varie bustine contenenti infusi alla cannabis, oltre a materiale per confezionare la droga.

Pensando che ci fosse dell’altro, i polizotti hanno perquisito anche il garage utilizzato dal 26enne. Il controllo ha consentito di trovare un’auto imbottita di droga. In particolare, gli agenti hanno trovato, nascosta all’interno della vettura, 13 grosse buste contenenti 11 chili di marijuana, 1 chilo di hashish e 750 grammi di Wax. Tutta la droga, circa 15 chili, per un valore sul mercato di circa 180 mila euro, è stata sequestrata, l’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere.