Armi e munizioni nell’aiuola di Monte Po

CATANIA – I militari della stazione Fontanarossa durante un controllo in via Raccuglia nel popoloso quartiere di Monte Po, al fine di scovare armi e munizioni, hanno esteso le ricerche tra il verde pubblico e gli spazi comuni di alcuni edifici della zona, individuando e recuperando un’arma da fuoco perfettamente funzionante e pronta all’uso, oltre a un ingente quantitativo di munizioni. Tra la vegetazione, sotterrati vicino a una palma, i carabinieri hanno trovato una busta in cellophane contenente un caricatore vuoto e 50 proiettili. Le ricerche sono poi proseguite nelle parti comuni di un edificio della zona, in un ripostiglio situato al piano terra. Al suo interno, ben nascosto, vi era un fucile calibro 12 a canne mozze e con calcio segato, accompagnato da una cartuccera contenente 26 colpi dello stesso calibro. Il fucile risulta rubato a seguito di un furto avvenuto il 25 settembre 2013 nel comune di San Gregorio di Catania. Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato.