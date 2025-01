Ladri e bombaroli: arresti di fine anno a Catania

CATANIA – Botti di fine anno anche per i carabinieri di Catania. Nelle ultime ore del 2024 i militari hanno pizzicato un ragazzo di soli 18 anni che a Pedara aveva allestito una bancarella improvvisata piena di fuochi d’artificio. In totale circa 25 chili, che verranno distrutti, mentre il diciottenne è stato denunciato.

A Catania è stato invece beccato un 45enne che stava cercando di infilarsi sotto una saracinesca parzialmente sollevata (chiaramente forzata) di un negozio di articoli per animali. I carabinieri hanno immediatamente compreso che stava per commettere un furto, quindi sono intervenuti. Il ladro ha accennato un timido tentativo di fuga, ma è stato bloccato dopo qualche metro; aveva con sé un martello, un grosso cacciavite e un piede di porco. Anche lui è stato denunciato.

In via Crocifisso è stata poi adocchiata una Nissan Micra ferma a margine della strada: il conducente, alla vista della pattuglia, si è abbassato come per nascondersi. E’ scattata la perquisizione e i militari hanno trovato un “set” di attrezzi adoperati per lo scasso e la forzatura di serrature. Per lui denuncia e sequestro.