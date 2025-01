Divieto di botti? Palermo bene ma non benissimo

PALERMO – C’era l’ordinanza del sindaco Roberto Lagalla a vietare i botti di Capodanno, ma tanti a Palermo non l’hanno presa in considerazione. Così allo scoccare della mezzanotte si è scatenato il solito caos di fuochi d’artificio. Oltre 25 gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere i contenitori di spazzatura dati alle fiamme con lo scoppio di petardi in tutta la provincia: in tanti hanno infatti pensato di lanciarli contro i cassonetti dell’immondizia. Sempre la scorsa notte sono state date alle fiamme diverse auto in via Principe di Villafranca, via Pecori Giraldi, via Agesia di Siracusa, via Venero a Monreale. La città ha anche festeggiato con il concerto di Biagio Antonacci a piazza Ruggero Settimo: circa 10.000 gli spettatori durante i 90 minuti che hanno accompagnato la fine del 2024, fino al brindisi conclusivo sul palco.