BRESCIA – Un uomo di 42 anni è stato ucciso nella notte di Capodanno a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia, con una coltellata al petto. Il 42enne, conosciuto in paese, voleva entrare a una festa privata: si è presentato davanti a una palestra affittata da un gruppo di ragazzi per trascorrere la notte di Capodanno, ma è stato respinto il 42enne ha dato vita a una rissa durante la quale è spuntato un coltello. I carabinieri indagano.