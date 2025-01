Truffa di un 16enne: soffiati a Amazon 72.000 €

Un sedicenne francese è riuscito a compiere una grossa truffa ai danni di Amazon. Il ragazzo di Lione in poco tempo ha accumulato 72.000 euro, semplicemente ordinando articoli e ricevendo i pacchi per poi dichiarare di averli ricevuti vuoti. Notoriamente il colosso preferisce i rimborsi rapidi anziché indagare, così il giovane ne ha approfittato per diversi mesi, arrivando a comprare vestiti firmati grazie ai soldi sottratti. Una denuncia anonima però lo ha fermato: è stato scoperto e condannato a 5 mesi di carcere con la condizionale. La madre, giudicata complice per negligenza, dovrà pagare 2.500 euro di multa e restituire i 72.000 euro.