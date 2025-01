Tredicenne violentata, condannati 3 giostrai

Dodici anni di carcere per tre giostrai riconosciuti colpevoli di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di tredici anni durante i festeggiamenti della Madonna di Fatima ad Aragona, in provincia di Agrigento, il 13 maggio 2015. I condannati sono Riccardo Fonte, 6enne di Caltanissetta, Bogdan Petru Corcoz, 28 anni, e Vasile Lucian Isache, 31 anni. Un quarto imputato, il 31enne Cosmin Babiuc Pavel, è attualmente irreperibile e il suo processo riprenderà da capo qualora venisse rintracciato. Il tribunale ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 80 mila euro a favore della vittima, accogliendo quasi totalmente la richiesta del pm, che aveva chiesto 14 anni di reclusione per gli imputati. La vicenda ha avuto sviluppi controversi, come la ritrattazione in aula delle testimonianze fornite inizialmente da due amiche della ragazzina.