Zio Paperone parla catanese

Topolino in dialetto catanese. Per celebrare la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, in programma domani, il famosissimo fumetto è uscito nelle edicole in 4 versioni diverse: la storia di apertura – “Zio Paperone e il P.d.P. 6000”, firmata da Niccolò Testi e Alessandro Perina – può essere letta (oltre che in italiano) in catanese, milanese, napoletano e fiorentino, a seconda della zona in cui il settimanale è in vendita. Un numero, il 3.608, che non si era mai visto. La traduzione è stata affidata ad alcuni professori universitari e specialisti di linguistica. La versione etnea è andata subito a ruba: impossibile trovarla ancora nelle edicole, tanto che on line qualcuno la vende pure a 130 euro.