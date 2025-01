La complice del pusher catanese era la madre

VIZZINI (CATANIA) – Aveva riorganizzato la propria attività di vendita di droga il 47enne di Vizzini che è stato arrestato insieme con la madre 65enne. Nello scorso mese di settembre era stato colto in flagrante dai carabinieri nella sua casa mentre confezionava la droga e per questo era finito ai domiciliari. Ma i militari non lo avevano perso di vista, anzi avevano continuato a monitorare i suoi movimenti. Di buon mattino quindi hanno deciso di bussare alla sua porta, con la scusa di un controllo, dando poi il via alla perquisizione: in cucina, sopra una credenza, hanno scovato una busta con 30 grammi di marijuana, quindi nella stanza da letto della madre, anche lei presente in casa, i militari hanno trovato 10 spinelli già preparati, mentre all’interno di una borsa della madre c’erano 60 grammi di hashish.