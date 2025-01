BIANCAVILLA (CATANIA) – Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a Biancavilla. La sua moto si è scontrata violentemente in via dei Mandorli con una macchina che procedeva in direzione opposta ed è finita contro un’auto posteggiata. Il 19enne è stato portato via dall’elisoccorso e quindi ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso.