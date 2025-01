Catania alla frutta: sequestrati 700 chili

CATANIA – Per contrastare i tanti furti di agrumi nella provincia etnea la polizia si è concentrata sui controlli ai venditori ambulanti di Catania. Tra via Acquicella, viale Marco Polo e via Passo Gravina sono stati sequestrati 540 kg di arance e 160 kg circa di prodotti ortofrutticoli, come carciofi, limoni e broccoli, tutti di origine incerta, in quanto mancanti di etichette e documenti. Sono stati complessivamente sei i venditori ambulanti multati per mancanza di tracciabilità, per un totale di 9 mila euro. Quattro sono stati sanzionati anche per occupazione abusiva di suolo pubblico, con relativa sospensione dell’attività. Sequestrati anche tre camion utilizzati per la vendita. I prodotti sono stati donati alla Caritas.