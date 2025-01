Investito da pirata in viale Africa: 18enne in fin di vita

CATANIA – E’ in coma, appeso tra la vita e la morte, il diciottenne Marco investito a Catania ieri notte intorno alle 4. Stava attraversando la strada in viale Africa, in direzione stazione, quando è stato travolto da una macchina che poi si è allontanata. Il ragazzo, sbalzato a diversi metri di distanza, ora è ricoverato all’ospedale Garibaldi Centro con un gravissimo trauma cranico. Il padre ha lanciato un appello sui social per trovare il pirata della strada, la macchina in questione sarebbe una Fiat 500 bianca.