Furgone senza controllo si schianta su auto davanti al cimitero di Catania

CATANIA – Quasi certamente un malore improvviso ha portato alla morte un catanese sessantenne mentre guidava il suo furgone. Il mezzo, intorno alle 12 di questa mattina, ha continuato a viaggiare dopo il malore del conducente andando a impattare contro un’auto con a bordo due persone. L’incidente è avvenuto davanti al cimitero di Catania, in via Acquicella. Entrambe le persone che si trovavano in macchina sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate al pronto soccorso del San Marco. Non c’è stato nulla da fare, invece, per l’uomo alla guida del furgone. Sul posto sono intervenuti la pattuglia della sezione infortunistica della polizia municipale e il 118.