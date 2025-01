Carpani, gol e saluti

Gol e cessione. Gianluca Carpani lascia il Catania. La società etnea ha perfezionato l’accordo con l’Ascoli per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista andato a segno domenica nella trasferta di Picerno (foto Catania Fc Facebook). Il 31enne Carpani, prelevato in estate dalla Recanatese e vincolato con un contratto sino al 2026, chiude la sua esperienza in rossazzurro con 19 presenze in campionato, 3 reti e un assist più due gare in Coppa Italia.

In settimana, il Catania conta di proseguire con le cessioni, a cominciare da D’Andrea, lasciato in sede in occasione del ritiro in Calabria, Chiricò, fuori lista da inizio stagione, e Celli, seguito dal Rimini. Si cerca una sistemazione anche per gli altri elementi non in lista (Rapisarda, Monaco e Zanellato) e per Ierardi, Luperini e Montalto. In bilico la posizione di Guglielmotti.

Nel girone C, da segnalare una curiosità riguardante un ex rossazzurro. E’ ufficiale il ritorno in panchina di Giovanni Ferraro, allenatore degli etnei nella stagione della promozione dalla D alla C. Guiderà il Sorrento al posto dell’esonerato Barilari.