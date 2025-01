E Antonini vuole Super Mario: “Vieni?”

“Mario, ci vieni?”. Mario è Balotelli e l’invito è del presidente del Trapani, Valerio Antonini. Reduce da un’estate nella quale aveva sbandierato ambizioni di promozione immediata per la sua squadra, neopromossa dalla D, e deluso da una prima parte di campionato poco brillante dei granata, attualmente appaiati al Catania in ottava posizione, Antonini prova il colpo da copertina.

Non è bastato cambiare da poche settimane l’allenatore (Capuano per Aronica, che a sua volta aveva già rilevato Torrisi), né perfezionare già ben dieci nuovi arrivi, alcuni dei quali di sicuro richiamo. Dall’ex centrocampista rossazzurro Verna all’attaccante Anatriello, girato in prestito dal Bologna dopo una prima metà di torneo più che positiva a Messina, passando per altri nomi noti come Hraiech, Toscano, Piovanello, Daka, Ciuferri, Liotti, Zak Ruggiero e Mulè.

Antonini si spinge oltre e tenta Super Mario, in rotta con il Genoa dopo appena due mesi e 6 presenze, tutte da subentrante. Tramite i social, che usa spesso e volentieri per esternare il suo pensiero senza mezze misure, il presidente si è fatto avanti: “Mario Balotelli… Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi… un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni ? Io sono pronto a parlarne”.

L’invito è lanciato. Spetta a Balotelli, che ha richieste da società di categoria superiore, decidere se dargli un seguito.