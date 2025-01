“A Report tutte le menzogne sul ponte”

“Siamo grati alla redazione di Report per il servizio di ieri su Rai 3 ‘Il ponte a tutti i costi’ sul progetto per la struttura sullo Stretto di Messina, che evidenzia in maniera documentata e con il supporto di tecnici i tanti dubbi e le menzogne già denunciate in varie occasioni”. Il comitato no ponte Capo Peloro si appoggia alla trasmissione giornalistica ed elenca i punti deboli dell’operazione: “Innanzitutto la costruzione di un pilastro a ridosso di una faglia attiva, poi prove tecniche sui cavi mai fatte, computo metrico estimativo inesistente, progettazione e realizzazione opere a stralci assurda. Per non parlare delle altre magagne scoperchiate dal servizio, come le cointeressenze tra vecchi e nuovi progettisti; la lievitazione dei costi dei lavori; l’inopportunità, per possibile conflitto d’interessi, delle varie nomine ‘politiche’ nella Commissione Via-Vas, ente di cui andava invece salvaguardata la terzietà”.

Insomma, secondo il comitato è stato “un servizio giornalistico completo, che fa seguito al servizio di Report dello scorso anno, che ha evidenziato in quel caso il devastante impatto ambientale del ponte, chiudendo così il quadro sulle ragioni dell’insostenibilità e irrealizzabilità del ponte. I servizi giornalistici di Report riconciliano con l’informazione del servizio pubblico – conclude il comitato – e per questo ringraziamo il giornalista Procaccianti, la redazione di Report e Ranucci il quale a chiusura dei servizi ha tra l’altro ricordato l’esagerata liquidazione delle spese giudiziali, oltre 300 mila euro, a carico dei 104 ricorrenti no ponte da parte del tribunale delle imprese di Roma, definendola un’enormità, un monito per quei cittadini che vogliono accedere alla giustizia per vedere tutelati i propri diritti”.

Si scaglia invece contro la trasmissione il senatore Nino Germanà, coordinatore della Lega Sicilia: “Il servizio di Report è uno schiaffo al servizio pubblico. Come può un programma della Rai avere un approccio così squilibrato e senza alcun contraddittorio? Per fortuna gli italiani sono più attenti e si rendono conto della faziosità della trasmissione. Report intervista solo persone contrarie all’opera: un avvocato è stato chiamato a rilasciare propri pareri su aspetti tecnici come l’altezza del ponte sul livello del mare, dando per oro colato quel che dice. Un intervistato sul sisma ricorda il Tacoma Bridge, crollato oltre 80 anni fa a causa del vento: che c’entra? Un altro ancora ci ricorda che nell’area ci sono stati 6.000 terremoti, ma si scorda di dire che in aree con maggiore forza sismica dello Stretto di Messina, come la Turchia, il Giappone e la California esistono e si costruiscono ponti sospesi. I cittadini non meritano tutte queste fake news”.