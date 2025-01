SIRACUSA – “Sono appena rientrato da Londra e sulla mia scrivania ho trovato una lettera anonima, con la quale mi hanno avvisato, tra le altre cose, che me la faranno pagare”. E’ la denuncia che il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha pubblicato sui social solo dopo aver presentato una denuncia ai carabinieri. Una lettera scritta di pugno contenente insulti al sindaco. “Forse stiamo dando fastidio. Non so cosa mi vogliano fare pagare e come intendano farlo, ma voglio che sappiano che non li temo e che per me, le loro lettere minatorie, sono e saranno sempre una medaglia al valore. Io rappresento questa città e, in questa città, rappresento lo Stato. Voi non mi fate paura. Neanche per un secondo”.