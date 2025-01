Clamoroso a Trapani: Lescano va via

Clamoroso colpo di scena di mercato in Serie C. Ancora il Trapani protagonista, ma stavolta per una cessione inattesa. La società granata è pronta a salutare Facundo Lescano, capocannoniere incontrastato del campionato con ben 17 gol all’attivo in 23 incontri. La destinazione è l’Avellino, società che a sua volta potrebbe congedare un altro bomber quotato come Cosimo Patierno, autore di 10 reti nella stagione in corso ma recentemente protagonista di alcuni attriti con l’ambiente irpino.

Le ragioni di un’operazione così sorprendente, nella quale l’ambizioso Trapani andrebbe a rafforzare una diretta concorrente nella corsa nei quartieri alti della classifica, sono racchiuse nella rottura tra Lescano (foto Fc Trapani Facebook) e il nuovo allenatore granata Eziolino Capuano. Un contrasto che pare insanabile e che lo stesso presidente Valerio Antonini, protagonista di una vera rivoluzione di mercato nella sessione di gennaio (ben 12 arrivi e 8 partenze sin qui) e sempre estremamente diretto nella comunicazione, ha spiegato via social.

“Ho deciso di aprire alla cessione di Facundo Lescano all’Avellino. Per una precisa richiesta del giocatore, che si è manifestato direttamente con me – racconta Antonini – dopo la partita contro il Rimini, sull’intenzione di abbandonare subito la squadra per divergenze insostenibili a suo dire con lo staff tecnico. Confrontatomi con Peppino ed Eziolino abbiamo ritenuto non ci fossero estremi per trattenerlo. Se Avellino accetterà le nostre condizioni chiaramente indicate sia alla dirigenza che al suo procuratore, Lescano diventerà un loro giocatore e noi entro la fine del mercato individueremo il suo sostituto. Rilascerò un comunicato ufficiale alla fine del calcio mercato che credo renderà edotti i più a Trapani sul perché ci trovassimo, con la squadra che era stata costruita, al 9no posto in classifica. Una delle massime nella mia vita è sempre stata il Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”.

Le nuove dinamiche del giro di bomber potrebbero coinvolgere anche il Catania. La società rossazzurra ha ormai l’intesa con Nicola Dalmonte, esterno d’attacco proveniente dalla Salernitana, ma cerca una prima punta che garantisca un’opzione aggiuntiva a Inglese. Patierno potenzialmente in uscita (l’alternativa da cedere è Gabriele Gori, 4 reti quest’anno) apre una pista in più per i club che hanno bisogno di una prima punta, ma il trasferimento di Lescano porta anche il Trapani a caccia di centravanti di alto livello per la categoria. Gli ultimi giorni di trattative promettono di essere molto vivaci.