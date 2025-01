Fondazione Agrigento: si dimette il presidente

AGRIGENTO – Il presidente della Fondazione Agrigento 2025, Giacomo Minio si è dimesso dall’incarico. “Lascio la Fondazione, anzitempo, su richiesta del sindaco Francesco Miccichè per favorire un avvicendamento squisitamente politico”, ha scritto in una nota. “Ho lavorato con impegno e lucidità, dando autorevolezza e credibilità a un ente appena costituito. Sono soddisfatto del lavoro svolto seppur tra non poche difficoltà, per aver messo una Fondazione nelle condizioni di essere pienamente operativa – ha aggiunto -. E’ superfluo sottolineare, come tutte le critiche in questi giorni emerse sui mass media, nulla hanno a che fare con le attività proprie della Fondazione, la quale, ai sensi del dello statuto vigente, deve esclusivamente occuparsi della realizzazione di attività culturali” per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025.