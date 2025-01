ENNA – Scontro a tre sulla A19 tra Agira e Catenanuova, in direzione Catania. Verso le 13 nell’incidente sono rimasti coinvolti un furgone, una macchina e un furgoncino che trasportava frutta. Due le persone ferite: una è stata tirata fuori dai vigili del fuoco e poi è stata portata via con l’elisoccorso. In autostrada si sono formate lunghissime code.