Catania: evade dai domiciliari e ruba un’auto

CATANIA – Ha violato la misura degli arresti domiciliari per rubare un’auto con un complice, ma la sua evasione è durata appena qualche ora grazie all’intervento della polizia. Gli agenti hanno individuato il ladro, un catanese di 28 anni, a bordo dell’auto rubata poco prima in via Indaco, nella zona di viale Africa. Scattata la segnalazione del furto, l’auto è stata intercettata ancora in movimento in una stradina parallela di via Dusmet, nella zona del porto. In pochi minuti, i poliziotti sono arrivati sul posto sorprendendo i due ladri che hanno tentato, ingranando la retromarcia, a fuggire. Dopo aver percorso appena 50 metri, i due sono usciti dall’auto per scappare a piedi, lasciando l’auto rubata al centro della carreggiata.

I poliziotti hanno inseguito uno dei due ladri in via Dei Vecchi Bastioni, riuscendo a fermarlo. Prima, però, il 28enne ha spintonato uno degli agenti, ferendolo alle mani. Il giovane aveva con sé diversi attrezzi per forzare le serrature delle auto, tra cui un dispositivo Obd, utilizzato dai ladri per manomettere le centraline di avviamento delle vetture e aprirle senza l’utilizzo delle chiavi. Dagli accertamenti è subito emerso che il 28enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, doveva trovarsi agli arresti domiciliari, come disposto dal Tribunale di Perugia, per ricettazione. Il ragazzo è stato denunciato per evasione, resistenza e ricettazione, e posto nuovamente agli arresti domiciliari.