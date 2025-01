“Voglio giocatori affamati”

“Siamo una squadra fragile”. E’ sconsolato Domenico Toscano ai microfoni di Diretta Stadio su Telecolor dopo la sconfitta in casa contro la Juventus NG che sancisce la crisi del Catania: “Troppi limiti caratteriali e strutturali. Puoi reggere una-due partite, poi i limiti vengono fuori. Dobbiamo intervenire prima possibile. Bisogna cambiare strategia, voglio in campo giocatori che hanno fame. Dobbiamo cogliere subito il campanello d’allarme. Mi servono giocatori che hanno voglia di accettare questa sfida”. “Il primo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni per fare gol, ma siamo andati in svantaggio al primo errore commesso e non abbiamo saputo reagire. Nel secondo tempo i cambi non hanno funzionato, non c’è stata lucidità. Servono giocatori forti mentalmente. Per cambio di strategia intendo anche buttare dentro qualche giovane”, ha continuato l’allenatore rossazzurro. Sulla contestazione ha poi aggiunto: “Ci sta dopo una sconfitta così. Deve bruciarci dentro, solo così si può reagire”.