Valanga in Piemonte: tre morti

TORINO – Sono cinque le persone coinvolte in una valanga che si è staccata a Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola. Tre di loro, secondo quanto riferito dai soccorritori, sono morte. Le altre due verranno elitrasportate in ospedale. L’allarme è stato lanciato da uno scialpinista che ha visto la valanga colpire tre persone: non è ancora chiaro se si tratti di scialpinisti o di ciaspolatori. Sul posto l’elisoccorso del 118, proveniente da Borgosesia, e quello della guardia di finanza. La valanga si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, cima di 2.850 metri. L’area è al confine con la Svizzera. Nell’area delle Alpi Lepontine Nord, secondo il bollettino dell’Arpa, sopra ai 2.100 metri di quota il rischio valanghe era di livello 3, cioè ‘marcato’.