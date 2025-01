CATANIA – La polizia ha arrestato per furto un44enne tunisino fermato al centro di Catania mentre guidava un’auto rubata poco prima a Paternò. La macchina era stata sottratta a una donna che l’aveva affittata da una società di noleggio ed era dotata di sistema di geo-localizzazione. La segnalazione è arrivata a tutti gli equipaggi, finché non è stata individuata in via Domenico Tempio. La guidatrice ha raccontato di aver accompagnato il figlio dal pediatra e di aver lasciato il mezzo per qualche minuto nel parcheggio di fronte allo studio medico, con le chiavi inserite. Al ritorno ha avuto una sgradita sorpresa. Il 44enne intercettato aveva numerosi precedenti.