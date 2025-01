Catania: via Adamonis e non solo

Il primo a salutare è Marius Adamonis. Il mercato di gennaio del Catania si apre con la cessione del portiere lituano, trasferitosi al Sudtirol con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni.

L’estremo difensore, che in estate ha firmato un contratto con il club etneo sino al 2026 con opzione per il 2027, era ormai ai margini del progetto tecnico dopo la brutta prova casalinga contro il Potenza, tanto da essere rimasto fuori dalle convocazioni contro Sorrento e Benevento.

La deludente esperienza stagionale di Adamonis si conclude con dieci presenze e quattro clean sheet. Al suo posto, il Catania, privo dell’infortunato Bethers e affidatosi domenica scorsa al neo tesserato Farroni, cerca un altro portiere e ha chiesto informazioni al Catanzaro per Dini.

Intanto si continua a lavorare per altri movimenti in uscita, soprattutto per quel che riguarda i giocatori fuori organico. Il prossimo a partire sarà Tommaso Silvestri, ormai prossimo al trasferimento alla Triestina.

In partenza anche Sasà Monaco, molto vicino al Messina: l’operazione è stata condotta dal nuovo ds Roma, che però non ha ancora firmato con il club peloritano in attesa di ricevere adeguate garanzie sul progetto. Monaco è uno dei tre giocatori bloccati dal dirigente, ma la chiusura dell’operazione passa dal perfezionamento della posizione di Roma.

Trattative in corso pure per Chiricò, per il quale si è fatta avanti la Ternana, che cerca un rinforzo in avanti. Chiricò è tra i profili nel mirino dei rossoverdi insieme con Oviszach del Crotone e Bruzzaniti del Pineto. Il canale aperto con la società umbra, che in estate ha pescato bene nelle file rossazzurre con Cicerelli e Cianci, potrebbe portare ad ulteriori movimenti: valutati Luperini e Verna.