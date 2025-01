‘Badava’ pure ai gioielli, ma in casa c’erano le telecamere

ALCAMO (TRAPANI) – Faceva la badante e rubava gioielli. Ma per la 56enne che lavorava in una casa di Alcamo qualcosa è andato storto: a scoprire i furti (per un totale di circa 20.000 euro) è stata la figlia della donna accudita, che se ne sarebbe accorta grazie alle immagini delle telecamere installate nell’appartamento. Quando i carabinieri sono intervenuti e hanno perquisito la 56enne, le tasche dei pantaloni erano piene di monili in oro. I furti andavano avanti dallo scorso aprile. La donna è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana.