Arsenale a Zia Lisa, c’è pure un kalashnikov

CATANIA – La polizia di Catania ha trovato nell’androne di un palazzo in via Villaggio Zia Lisa, nel quartiere Zia Lisa, quattro armi da fuoco perfettamente funzionanti, 675 cartucce e una busta piena di cocaina. I cani poliziotto Maui e Ares hanno trovato 25 grammi di cocaina in una busta nascosta sotto il vano scala. A quel punto il controllo è stato esteso a tutte le aree comuni del palazzo e all’esterno. Alle spalle del palazzo, tra vegetazione incolta e rifiuti di ogni genere, gli agenti, in un’intercapedine adibita a scolatoio, hanno trovato un borsone sportivo nascosto sotto un grande tappeto. All’interno c’era una pistola calibro 9 con due caricatori con relativo munizionamento, arma risultata rubata nel 2022 a Reggio Calabria. Nel borsone c’erano anche un’altra pistola calibro 9×21 con matricola abrasa, un revolver 357 Magnum e un kalashnikov con caricatore rifornito, non censiti in banca dati, oltre a 675 munizioni di vario calibro. Trovate anche due radioline ricetrasmittenti.