A San Cristoforo la droga ceduta in casa col bimbo in braccio

CATANIA – Ci sono anche 5 minorenni tra le 18 persone arrestate dai carabinieri di Catania nel corso dell’operazione Molosso. L’indagine, che ha disarticolato un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio in una palazzina in via Di Giacomo, nel quartiere San Cristoforo, è stata condotta dai militari di Piazza Dante dal giugno 2023 al febbraio dello scorso anno, con il coordinamento di due Procure, quella Distrettuale e quella per i Minorenni.

I video nelle mani degli inquirenti mostrano gli spacciatori contare i soldi incassati e i momenti in cui cedono dosi attraverso lo spioncino di una porta blindata in un appartamento in via Di Giacomo per evitare controlli da parte delle forze dell’ordine. Agivano indisturbati e noncuranti persino della presenza di un bambino che in braccio a una persona assisteva all’attività di spaccio.

In casa è stato trovato anche un impianto di videosorveglianza collegato a un maxischermo utilizzato per monitorare gli accessi dei clienti ed eludere i controlli delle forze dell’ordine. Il nome dell’operazione, Molosso, è legato al ritrovamento nell’appartamento di un cucciolo di rottweiler che gli indagati avrebbero allevato per usarlo come cane da guardia. Il cagnolino, durante il blitz denominato Dante, è stato poi affidato al personale veterinario dell’Asp e in seguito adottato da una famiglia catanese.

Il gruppo era organizzato in modo ‘imprenditoriale’, con l’assegnazione di compiti di vedette, cassieri e pusher e con precisi turni e orari di lavoro, ovvero dalle 9 del mattino fino alle 3 della notte. Circa 200 le vendite quotidiane. L’appartamento di via Di Giacomo, inoltre, era stato modificato con l’aggiunta di due porte blindate, una delle quali, quella esterna, aveva anche una finestrella per lo scambio droga/denaro, in modo da non dover accedere in casa per l’acquisto.

CUSTODIE CAUTELARI IN CARCERE

CONDORELLI Salvatore, nato a Catania il 09.09.1988

RUSSO Massimiliano Claudio, nato a Catania il 17.03.2000

LICANDRO Alessio, nato a Catania il 03.05.2002

ONESTO Carmine, nato a Catania il 12.09.2002

MUNZONE Giovanni, nato a Catania il 29.11.1981

CIRAUDO Giuseppe, nato a Catania il 28.02.2002

LA ROSA Francesco, nato a Catania 29.10.1993

MIRAGLIA Michele, nato ad Abano Terme il 14.03.2005

AVERSA Nicodemo, nato a Padova il 10.06.1996

PATANE’ Francesco, nato a Catania l’11.05.2004

SALAMANCA Simone, nato a Catania il 23.01.2002

SCUDERI Gioele, nato a Catania il 10.09.2000

GAMBERO Giuseppe, nato a Catania il 13.3.2001