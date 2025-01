CATANIA – In un chiosco-bar di Picanello la polizia di Catania e i tecnici dell’Enel hanno accertato l’allaccio abusivo dell’impianto elettrico alla rete pubblica. Era stata prelevata energia in modo illecito per frigorifero, congelatore e climatizzatore. Un furto complessivo di circa 10 mila euro. Il titolare è stato denunciato.