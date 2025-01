Agrigento: alla ricerca del tombino perduto

AGRIGENTO – Ad Agrigento, capitale della cultura, accade che, in vista dell’apertura delle manifestazioni a cui hanno partecipato personalità del mondo politico, culturale e della società civile, con l’attesissimo arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono stati eseguiti lavori di ripristino del manto stradale proprio nelle zone interessate dal passaggio delle auto blu.

Peccato però che proprio quell’asfalto, ancora fresco di posa in opera, debba essere nuovamente spaccato perché durante i lavori sono stati ricoperti, per un clamoroso errore o per una eccessiva fretta, anche i tombini per la raccolta delle acque reflue. Per cui, gli operai sono ancora a lavoro, ma questa volta alla ricerca dei tombini nascosti, come mostrano le immagini che immortalano uno di loro come fosse un rabdomante.