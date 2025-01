CATANIA – Concerto di apertura dei festeggiamenti agatini, intitolato Stans Beata Agatha, allestito nella chiesa di San Biagio in Sant’Agata alla Fornace. Sul podio il maestro Fabio Raciti ha diretto l’orchestra da camera degli allievi e docenti del liceo musicale statale G. Turrisi Colonna, insieme al Coro Canticum Vitae di Belpasso preparato da Salvatore Signorello. Tra i numerosi presenti vi erano i componenti del comitato dei festeggiamenti agatini presieduto da Carmelo Grasso, una rappresentanza dell’associazione nazionale carabinieri, sezione di Catania presieduta dal generale Ettore Mastrojeni e una rappresentanza delegata da Mariella Gennarino dell’associazione nazionale, sezione di Catania, cavalieri al merito della repubblica italiana.

Dopo i saluti del rettore don Pasquale Munzone, il ricco programma musicale si è aperto con la Coroncina a Sant’Agata composta da Maugeri, brano molto sentito dai devoti catanesi soprattutto per le frasi del ritornello che invocano alla speranza. Toccante il momento dell’inno Orsù Voi Devoti, composto dal compianto monsignor Nunzio Schilirò, sulle parole dell’omelia del beato cardinale Dusmet in occasione della benedizione dei sacchi, avvenuta proprio nella chiesa di San Biagio in Sant’Agata alla Fornace, che ai fedeli disse: “Raccomandatevi a S. Agata, ella soddisferà il vostro desiderio. Tenetela cara e siate sempre devoti di Lei.”

Al centro del programma musicale l’esecuzione della Stans Beata Agatha composta dal maestro Paolo Cipolla nel 2009, un’antifona al Magnificat dei Vespri del 5 febbraio. Il testo liturgico ben interpretato dal coro e dalla voce solista del soprano Carla Basile, ricorda il momento in cui la Martire, rinchiusa in carcere, ringrazia Gesù per averle dato la forza di resistere alle torture. Una interpretazione attenta e precisa nell’esecuzione delle due Ave Verum di Mozart e di Gounod e in quella dell’Ave Maria attribuita a Giulio Caccini.

Ottima l’esecuzione musicale affidata solo all’orchestra da camera diretta da Fabio Raciti, apprezzato violinista e direttore d’orchestra, cavaliere al merito della repubblica italiana che ha anche guidato i giovani musicisti nell’allegro del notturno Eine Kleine Nacktmusik di Mozart, nell’intermezzo tratto dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni nel brano The Mission di Ennio Morricone. In conclusione un omaggio al Cigno Catanese con la canzonetta Vaga luna luna che inargenti interpretata da Carla Basile e l’inno popolare a Sant’Agata di Corsaro e Licciardello tra gli applausi del pubblico presente.