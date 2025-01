Furti di liquori nei supermercati: due arresti

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 48enne Vincenzo Bauso e il 33enne Alfio Branchina per rapina e furto aggravato. Sono stati ricostruiti 5 colpi messi a segno dai due tra l’ottobre e il novembre 2024. Come ricostruito dalle indagini, la coppia ha rimosso i dispositivi antitaccheggio e ha rubato bevande alcoliche dagli scaffali di tre supermercati di Paternò, Biancavilla e Misterbianco, per un valore di diverse centinaia di euro. I due sono stati riconosciuti dai militari attraverso la visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza.

Oltre a rubare le bottiglie nascondendole sotto i vestiti, in un caso, dopo essere stati scoperti dal personale addetto alla vigilanza, li hanno minacciati per convincerli ad allontanarsi e, in un altro episodio, hanno colpito con schiaffi al volto l’addetto al box office del supermercato, procurandogli lesioni con 10 giorni di prognosi. I due sono stati portati nel carcere di Catania Piazza Lanza.