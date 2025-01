ADRANO (CATANIA) – La polizia ha arrestato un 19enne adranita destinatario di un mandato di arresto europeo. In particolare, dopo aver ricevuto la comunicazione della pendenza di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania a carico del giovane, al fine di poter eseguire la misura, gli agenti di Adrano e della squadra mobile di Catania hanno avviato le ricerche del ragazzo. L’attività ha consentito di rintracciare il diciannovenne in casa di una familiare e poiché deve scontare una condanna di dieci anni di reclusione per minaccia e lesioni volontarie aggravate, è stato arrestato in esecuzione del mandato e condotto in Piazza Lanza.