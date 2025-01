Catania, ecco Del Fabro

Un arrivo dopo tante partenze. Il Catania ha ingaggiato il difensore 29enne Dario Del Fabro, proveniente dall’Arezzo con la formula del prestito con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo. Con gli amaranto, nel torneo in corso, il nuovo acquisto rossazzurro ha collezionato 14 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

Nato ad Alghero, centrale ben strutturato (190 cm), Del Fabro è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari debuttando in A nel dicembre 2012. Al suo attivo ha numerose esperienze all’estero tra Inghilterra (Leeds United), Scozia (Kilmarnock), Olanda (Den Haag), Belgio (Seraing) e Svizzera (Yverdon). In Italia ha vestito le maglie di Pescara, Ascoli, Pisa, Novara, Cremonese, Juventus Next Gen e Cittadella totalizzando 6 presenze in A e 88 in B.

L’ingaggio di Del Fabro va a puntellare un reparto rimasto privo di un titolare fisso come Di Gennaro e, nei piani della società, non dovrebbe essere l’unico per quel che riguarda la linea arretrata. Restano nel mirino Masi dell’Atalanta Under 23 e Matino del Bari. Il Catania cerca almeno altri due innesti tra centrocampo e attacco. Per la mediana è circolato il nome di Frisenna, prodotto del vivaio etneo, ma sul ragazzo, per il quale Messina chiede un indennizzo economico, c’è la Juve Next Gen. In avanti sondata la pista Finotto, punta 32enne della Carrarese (22 presenze e 3 reti in B in questa stagione).