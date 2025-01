Il Catania trasloca, almeno in parte. Da giovedì il gruppo di Toscano lavorerà al stadio Valentino Mazzola di Misterbianco, dotato di un buon manto in erba sintetica, per lo svolgimento delle sedute d’allenamento mattutine, che si terranno a porte chiuse. Il trasferimento è previsto fino al completamento dei lavori di rifacimento del manto erboso del Cibalino, in condizioni precarie.

Sul lungo periodo, la società rossazzurra resta in cerca di un impianto per gli allenamenti infrasettimanali. L’opzione Cibalino, che non possiede le misure regolamentari, non ha convinto, al di là delle condizioni del terreno di gioco. Misterbianco non sembra essere una soluzione in tal senso visto che società e allenatore preferirebbero una struttura con il campo in erba naturale. Pedara e Massannunziata sono due degli impianti al vaglio, ma la ricerca di un’alternativa non preclude altre possibilità nell’hinterland.