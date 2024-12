Taranto-Catania, ipotesi porte chiuse

L’assenza dei tifosi del Catania è già messa in conto, ma domenica allo Iacovone potrebbero mancare anche i sostenitori di casa. Ad annunciarlo è lo stesso Taranto attraverso un comunicato ufficiale: “Per decisione della Commissione di Vigilanza Provinciale (riunitasi stamattina presso la sala riunioni della Prefettura di Taranto) la società Taranto FC 1927 non potrà vendere i biglietti del prossimo match interno (Taranto FC – Catania FC domenica 8 dicembre, alle ore 17:30) finché non avrà ottenuto l’autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza Comunale. Si stima che l’autorizzazione in esame possa arrivare non prima della giornata di venerdì 6 dicembre. Al momento le opzioni previste sono attendere per ottenere la suddetta autorizzazione oppure giocare a “porte chiuse”. Tecnicamente la Commissione Comunale Pubblici Spettacoli sta già lavorando affinché quest’ultima opzione non si verifichi nel concreto e si possa, quindi, giocare con i tifosi presenti allo stadio Erasmo Iacovone”. Per quel che riguarda il divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri, il provvedimento del Prefetto di Taranto è atteso nella giornata di giovedì ma il terzo stop di fila dopo Crotone e Avellino è certo.