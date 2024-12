Catania: furto di vestiti e sforbiciate alla commessa

CATANIA – Un pomeriggio di shopping a costo zero: era questo l’obiettivo di una 56enne catanese con precedenti, che è stata arrestata dai carabinieri. Si era presentata in grande negozio di abbigliamento del centro di Catania, “armata” di forbicine per eliminare l’antitaccheggio. Dopo aver fatto un giro per lo store multipiano, la signora ha cominciato a scegliere diversi capi spalla e maglioni e man mano, li ha appoggiati su un braccio, mentre nell’altro teneva la sua borsa. A un certo punto ha estratto le forbici dalla tasca e, convinta di non essere vista, ha iniziato a tagliare le etichette tentando di rimuovere l’antitaccheggio in plastica, per poi riporre i capi nella sua borsa.

Le sue mosse non sono sfuggite alla commessa, che subito ha chiamato il 112. Nel frattempo la ladra, col suo bottino nascosto nella borsa, ha continuato a saccheggiare la merce, fino a quando non ha tentato di guadagnare l’uscita. Fermata dalla commessa, che aveva già scorto dalle vetrate del negozio i lampeggianti della gazzella, la 56enne non si è data per vinta, e pur di scappare ha usato le forbicine contro l’addetta alle vendite, colpendole le mani e le braccia. I carabinieri l’hanno bloccata subito dopo. Nella borsa aveva vestiti per parecchie centinaia di euro.