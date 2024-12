La giudice catanese Apostolico si è dimessa

La giudice di Catania Iolanda Apostolico si è dimessa dall’ordine giudiziario: il plenum del Csm ha infatti accolto la sua richiesta di lasciare la magistratura. C’è stato un solo voto di astensione. La giudice era finita al centro di polemiche per aver partecipato a manifestazioni in favore dei migranti. In particolare, la richiesta di cessazione del servizio della giudice Apostolico, del Tribunale di Catania, è stata trattata tra le proposte di “particolare urgenza” della Quarta commissione. Le dimissioni – si legge nella delibera del Csm – avranno “efficacia dalla data indicata dal magistrato (15 dicembre 2024)”. Relatore della pratica è stato il consigliere Abenavoli.