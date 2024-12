New York, ucciso ceo colosso assicurativo

Omicidio a Manhattan, nel cuore di New York, dove il ceo del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare, il 50enne Brian Thompson, è stato colpito a morte al petto mentre si dirigeva a piedi all’hotel Hilton per partecipare ad una conferenza della società. Il killer, che indossava una giacca color crema, una mascherina nera e uno zaino grigio, lo stava aspettando. L’uomo col volto mascherato è fuggito su una bici e si ritiene che si sia diretto a Central Park.

Secondo una prima ricostruzione, il killer ha atteso per circa 10 minuti l’arrivo di Thompson prima di aprire il fuoco da circa 6 metri di distanza sparando più volte, poco prima delle 7 del mattino (le 13 in Italia). L’uccisione di Thompson è un “attacco premeditato, pianificato e mirato”, ha detto la polizia in una conferenza stampa, riferendo che il killer ha atteso la vittima, l’ha avvicinata da dietro e ha sparato diversi colpi, almeno uno alla schiena e uno al polpaccio destro. La pistola, ha detto la polizia, apparentemente si è inceppata ma il killer è riuscito a sbloccarla prima di sparare. Diverse persone sono passate vicine al sospetto ma lui ha atteso finchè Thompson non lo ha superato, quindi lo ha colpito alla schiena.

Paulette Thompson, la moglie del ceo ucciso a Manhattan, ha detto che il marito aveva ricevuto delle minacce. “C’erano state delle minacce”, ha detto a Nbc News. “Fondamentalmente, non so, una mancanza di copertura (sanitaria)? Non conosco i dettagli. So solo che ha detto che c’erano delle persone che lo avevano minacciato”, ha aggiunto la donna. Intanto si è appreso che il killer ha usato un silenziatore.