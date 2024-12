“Stiamo chiudendo, esci”: e lui gli taglia la faccia

TRAPANI – La polizia ha arrestato un trapanese di 23 anni per un’aggressione al titolare di un circolo sportivo del capoluogo, sfregiandolo al volto in modo permanente. Il ragazzo, che aveva precedenti, era stato invitato dal proprietario ad allontanarsi, essendo arrivato l’orario di chiusura. E’ nata una lite e il 23enne ha assalito il titolare prima a mani nude e poi con un coltello, minacciandolo di morte: “Ti ammazzo, non mi scanto, ora ti apro tutto!”. Nel tentativo di difendersi l’altro ha impugnato una stecca da biliardo, senza tuttavia riuscire a evitare il fendente all’altezza del collo, che gli ha causato un profondo sfregio dall’angolo destro della bocca sino a dietro la nuca. La ferita ha provocato una significativa alterazione delle linee del volto.