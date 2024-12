Due colpi in un giorno, beccato a Catania

CATANIA – La polizia ha denunciato un 20enne catanese per il furto di un borsello all’interno di un camion e una rapina a una coppia di giovani. I due episodi sono stati segnalati separatamente ma gli agenti hanno scoperto che il responsabile era la stessa persona. Nel primo caso a rivolgersi al commissariato è stato l’autista di un tir: ha raccontato che mentre si trovava in una stazione di servizio in zona ospedale Garibaldi-Nesima ed era sceso per fare rifornimento, è stato avvicinato da un giovane che gli ha chiesto il denaro necessario per il carburante del proprio scooter; al suo rifiuto il ragazzo si è allontanato, ma il camionista dopo alcuni minuti si è accorto di aver subito il furto del borsello, che era dentro il tir e conteneva documenti, contanti e carte di credito.

Lo stesso giorno una coppia di giovani ha raccontato ai poliziotti di aver subito una rapina da un ragazzo che in via Anselmi li ha avvicinati a bordo di un’auto scura e dietro minaccia si è fatto consegnare 20 euro. Studiando le immagini del sistema di videosorveglianza nell’area di servizio, gli agenti hanno visto il giovane che arrivava con una macchina scura e approfittando della distrazione del camionista aveva arraffato il borsello. Attraverso ulteriori riscontri i poliziotti hanno accertato che la stessa auto era stata utilizzata per la rapina, arrivando a identificare il ventenne.