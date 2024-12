A San Berillo la droga nascosta dentro i muri

CATANIA – La polizia, perlustrando il quartiere San Berillo, in particolare di via Delle Finanze, via Pistone, via Buda, via Carro, via Reggio e via De Marco, ha trovato una significativa quantità di sostanza stupefacente. Grazie al fiuto del cane-poliziotto Maui è stato possibile scovare numerosi involucri di marijuana per un peso complessivo di quasi 100 grammi, nascosti negli anfratti dei muri di vecchi e abbandonati edifici. La droga è stata posta sotto sequestro a carico di ignoti.

L’azione di pattugliamento è stata estesa alla zona limitrofa, con particole attenzione a piazza della Repubblica, via Di Prima, via Luigi Sturzo e via VI Aprile, con l’ulteriore finalità di prevenire la commissione di reati predatori e soprattutto furti e danneggiamenti di auto in sosta.

Infine, è stato controllato un catanese sottoposto agli arresti domiciliari a carico del quale pendeva una misura detentiva per il reato di ricettazione continuata per via delle ripetute violazioni delle norme poste a tutela del diritto d’autore; all’uomo è stato notificato il provvedimento con cui è stato sottoposto alla misura presso la sua abitazione.