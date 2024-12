VIAGRANDE (CATANIA) – Doveva esserci anche lui in scena, proprio nel giorno del suo compleanno. Invece Massimiliano Frumenti, artista romano che da tanti anni aveva scelto la Sicilia, era il grande assente dell’ultimo spettacolo di Neon. E’ a lui, scomparso lo scorso settembre a 57 anni in un incidente sull’autostrada Palermo-Catania, che l’associazione culturale etnea ha dedicato “Visioni” e il corto “Stai sereno” in una serata di grandi emozioni ai Viagrande studios.

Nella sala senza posti vuoti si è compiuto ancora una volta il prodigio che solo Neon riesce a materializzare con il suo laboratorio “Corpi insoliti”: venti attori, tra professionisti, disabili e studenti (erano 6 quelli del liceo Spedalieri), che si cercano, si avviluppano, diventano un organismo vivente unico pur nelle loro diversità. Percussioni tribali, altalene di capelli, carrozzine che corrono sotto un tetto di onde, corpi che si stringono e si accarezzano, si addormentano su un tappeto di musica lirica e si risvegliano frenetici in un girotondo collettivo. Un’esplosione di impeto, gioia, tattilità e sinuosità, col diciassettenne Fabrizio che balla il tango avvolto in un bozzo di cartone e le donne ragno che rotolano una sopra l’altra come tronchi.

“Visioni – spiega l’associazione – è la pluralità che diviene singolare, un’unica storia tragica, comica, provocante, leggera. Nessun figlio è uguale all’altro e ogni esistenza porta con sé il proprio punto di vista del mondo”. Poi quaranta spalle si scrollano leziosamente e la fine dello spettacolo diventa l’inizio di “Stai sereno”, il terzo cortometraggio diretto da Monica Felloni e scritto insieme con Piero Ristagno, le anime di Neon. Stavolta il protagonista è uno solo: Enzo Malerba, quarantaduenne che convive con la trisomia 21 e da più di vent’anni è legato a Neon. Lo vediamo trotterellare per casa, prepararsi per gli spettacoli, muoversi sul palco del Metropolitan per la serata dedicata a “Libri”, un’altra produzione del duo Felloni-Ristagno. Una sorta di dietro le quinte nella quotidiana vitalità di un uomo straordinario. Nelle ultime scene appare anche Frumenti, e gli applausi non finiscono più.