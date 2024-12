Rubano in casa di anziano morto da poche settimane

ADRANO (CATANIA) – Hanno approfittato del buio della notte per rubare in casa di un anziano, deceduto qualche settimana prima, ma il loro piano è fallito grazie all’intervento della polizia. Così gli agenti di Adrano hanno arrestato un 29enne pregiudicato di Santa Maria di Licodia e un 15enne di Biancavilla, entrambi colti sul fatto. Ricevuta la segnalazione di furto in atto in un appartamento nella zona delle case popolari di contrada Roccazzello, gli agenti si sono recati sul posto e hanno constatato che una delle finestre dell’appartamento a un piano rialzato era stata scassinata. Poi hanno notato due persone che uscivano dalla finestra forzata e li hanno bloccati col bottino, ovvero alcuni telefoni cellulari, orologi e boccette di profumo. Il 29enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, mentre il minorenne è stato collocato in comunità.