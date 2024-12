Cavigliera con dosi: presa nel locale della Plaia

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per detenzione ai fini spaccio di droga una ragazza 27enne di Gela, pregiudicata, sorpresa a spacciare un variegato assortimento di anfetamine all’interno di un locale, prima di un concerto in una struttura balneare della Plaia. Un gruppo di militari si è nascosto tra i parcheggiatori presenti nell’area di sosta antistante il locale, mentre un secondo gruppo ha raggiunto l’ingresso della struttura, fingendo di essere in coda per entrare. Dopo qualche ora, gli investigatori hanno scorto un’auto di grossa cilindrata arrivare che, invece di parcheggiare nell’area preposta, ha raggiunto direttamente l’ingresso. Dal veicolo è sceso un uomo in compagnia di due donne, una delle quali con evidenti tatuaggi sul collo, che richiamavano frasi e immagini riconducibili ai narcotrafficanti.

Questi particolari hanno consentito ai carabinieri di individuare la spacciatrice e, pertanto, è scattato il blitz durante il quale la pusher è stata bloccata prima che potesse entrare nel locale. Perquisita, la ragazza aveva con sé una cavigliera alquanto particolare: aveva infatti trasformato una pochette di una nota marca di moda, in una mini borsetta da poter applicare alla caviglia. All’interno, la 27enne aveva nascosto 61 bustine di anfetamina, 30 bustine di cocaina rosa – una droga sintetica frutto di un mix tra mdma e ketamina -, una bustina di speed – composto di anfetamina e caffeina -, una dose di hashish e una di ecstasy. La droga è stata sequestrata e la pusher, invece, è stata arrestata con obbligo di dimora nel Comune di Gela.