TAORMINA (MESSINA) – A Taormina i carabinieri, durante un controllo in un cantiere edile, hanno riscontrato l’assenza di idonee misure atte a prevenire il potenziale pericolo di caduta dei lavoratori, la mancata dotazione agli operai dei dispositivi per la protezione individuale, l’omessa predisposizione di misure necessarie a eliminare il rischio elettrico ed altro ancora. A seguito delle violazioni accertate, i carabinieri hanno denunciato il titolare a carico del quale sono state anche contestate ammende e sanzioni per oltre 50.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività, scaturita per motivi di sicurezza, a seguito delle gravi violazioni accertate. Tutti i lavoratori controllati sul posto dai militari, impegnati nelle attività di cantiere, sono risultati in regola.